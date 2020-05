Des kits à cocktails à vous faire livrer chez vous pour aider les barmans d’ici

Les deux entreprises montréalaises Pur Vodka et Cook it font à nouveau équipe pendant cette pandémie pour venir en aide aux artisans de l’industrie des bars et de la restauration.

• À lire aussi: Une microbrasserie de Montréal lance une bière 100% québécoise pour aider un organisme

• À lire aussi: 20 spiritueux québécois colorés qui feront les plus beaux cocktails

Cette fois, c’est sous forme de cocktails prêts à mélanger que les entreprises ont décidé de collaborer.

Dès le 6 mai, vous pourrez ajouter à votre boîte Cook it des kits à cocktails pour deux personnes qui se détaillent au prix de 12$ chacun. Ces derniers seront disponibles jusqu’au 12 mai dans la section garde-manger du site de Cook it.

Sur les 12$, 2$ seront remis à l’organisme sans but lucratif Bartenders Benevolent Fund et 9$ au bar partenaire qui aura créé le mélange à cocktail.

En effet, chacun des kits à cocktails sera signé par les mixologues provenant des meilleurs bars du Québec. Vous aurez donc droit à des mélanges du Atwater Cocktail Club, du Coldroom et du Groupe Cloakroom. Impossible d’être déçu.

Si vous n’êtes pas encore un abonné de Cook it, inscrirez-vous avec le code CAVABIENALLER40 pour recevoir 40$ de rabais sur votre première boîte.

• À lire aussi: Obtenez 40$ de rabais sur les boîtes Cook It (pour pouvoir ENFIN les essayer)

En plus d’avoir de bons repas pour la semaine, vous pourrez prendre l’apéro en soutenant les artisans des bars qui ne l’ont pas nécessairement facile financièrement ces derniers temps.

Bon apéro, la gang!