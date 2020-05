Desjardins et Banque Nationale: plus de 401 000 demandes d’allègement pour des produits financiers

Depuis le début de la pandémie, le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale du Canada ont conclu plus de 401 000 ententes d’allègement avec des particuliers et des entreprises pour des produits financiers. Ce nombre n’inclut toutefois pas les données pour le secteur des assurances.

Chez Desjardins, ce sont plus de 330 000 dossiers d’aide de financement (prêt personnel ou de crédit) qui ont été traités depuis le 16 mars dernier, dont 79 000 demandes concernent un prêt hypothécaire.

La coopérative de Lévis a également annoncé, au cours des dernières semaines, des mesures d’allègement pour ses produits d’assurance auto. Pour obtenir ce rabais, tous les membres en confinement, même ceux ayant encore du boulot, peuvent faire une demande jusqu’au 31 mai.

Le nombre de dossiers approuvés atteint aujourd’hui les 350 000. Ce qui signifie que Desjardins a signé environ 680 000 ententes depuis mars.

Du côté de la Banque Nationale, la direction mentionne au Journal que ce sont 71 000 ententes qui ont été conclues pour des produits financiers, dont 40 000 concernant des prêts hypothécaires. Il n’a toutefois pas été possible, mercredi, d’obtenir les données pour le secteur des assurances.

Plus de 1,5 million de demandes

En raison de la COVID-19, les demandes d’allègement des particuliers à travers le Canada auprès des principales institutions financières dépassent maintenant la marque des 1,5 million, selon des données de Desjardins et de l'Association des banquiers canadiens (ABC).

Cette dernière indique que 720 000 particuliers ont jusqu’à présent contacté l’une des 13 principales banques au pays* pour trouver un terrain d’entente concernant leurs versements hypothécaires.

Rappelons que certaines mesures d’allègement offertes par les institutions financières ne prévoient pas de congé pour les intérêts. Ils continuent à se cumuler au cours de la période de répit et ils s’ajouteront à la dette.

Par ailleurs, il est important de préciser qu’une même personne peut faire plusieurs demandes d’allègement pour différents produits.

* BMO Groupe financier, la Banque canadienne de l’Ouest, la Banque CIBC, la Banque Équitable, la Banque HSBC Canada, la Banque Laurentienne, la Banque Manuvie, la Banque Nationale du Canada, la Banque Royale du Canada, la Banque Scotia, la Banque Home, la Wealth One Bank of Canada et le Goupe Banque TD.