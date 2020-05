CAYA, Fernand (Frère Paulin)



F.É.C.Frère Fernand Caya, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De-La-Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, Laval, le 29 avril 2020 à l'âge de 83 ans. Fils de Donat Caya et de Marie-Anne Précourt, il naquit à Baie-du-Febvre, le 27 avril 1937. Entré chez les F.É.C. en 1953, il se dévoua à l'éducation des jeunes à l'Institut St-Jean-Bosco, à Ste-Foy, et au Centre Laurizon, à Lauzon. En 1980, il travailla à la Maison du Transit, à Sept-Îles, puis devint, à partir de 1983, économe provincial de la communauté. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur Louisette (feu Raymond Hainse) et son frère André (Nicole Lampron), ainsi que ses belles-sœurs Louisette Naper (feu Julien) et Louise Dubé (feu Louis-Émile). Les autres membres de la famille déjà décédés sont Liliane et Roland Smith, Agathe et Jean-Louis Courchesne, Jean-Noël et Madeleine Provencher, Jean-Marie et Jeannine Nadeau. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et amis.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.