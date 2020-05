Embarcation : une bonne vérification s’impose

Avant de se lancer dans une aventure de pêche, il faut bien prendre le temps de faire les vérifications d’usage pour son embarcation et le moteur.

Histoire d’obtenir de bons conseils, et de connaître le pouls du marché actuel, nous en avons discuté avec le spécialiste nautique du département de la pêche chez Adrénaline Sports, monsieur Yan Lavoie.

« Si on commence par le moteur, il est très important que la vidange d’huile du pied du moteur soit faite afin d’éviter des problèmes de fonctionnement, explique l’expert. Il faut aussi penser à bien vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’huile pour ne pas contaminer l’eau des lacs. Pour l’essence, si le propriétaire a pris soin de bien ajouter du stabilisateur d’essence, il n’y aura pas de problème. Si ce n’est pas le cas, il faut la changer complètement. Pour les bougies, comme nous avons de plus en plus de moteurs à injection, il devient moins nécessaire de les changer aussi souvent qu’avec un moteur à carburateur. On peut toutefois les vérifier. Il est bon de suivre les indications du fabricant à ce sujet. »

Pour l’embarcation, il y a deux façons de voir les choses.

« Dans un bateau de pêche, il y a des batteries qui assurent le démarrage du moteur. Il faut bien les vérifier et leur donner une charge maximale. Aussi, il ne faut pas oublier de bien vérifier la pompe de cale, les viviers s’il y en a et le système électrique qui alimente les différents équipements comme le sonar par exemple. »

L’autre volet qu’il ne faut pas négliger, c’est la vérification de la coque.

« Il faut la nettoyer pour éviter les contaminations entre les lacs lorsque l’on se déplace. Les rivets et autres, il faut vraiment y jeter un coup averti parce que sur l’eau, ce n’est pas le temps de découvrir un problème. »

L’EXCELLENCE DE LUND

Il existe plusieurs marques de bateaux de pêche sur le marché. Pour l’expert d’Adrénaline Sports, la marque Lund est loin en avant du peloton.

« Certains diront que je prêche pour ma paroisse parce que nous vendons cette marque, sauf qu’honnêtement, il faut avouer que ces embarcations sont loin en avant des autres. C’est la référence en matière de bateau de pêche en aluminium. Depuis 72 ans, cette compagnie produit des bateaux pour le marché nord-américain. Ces embarcations sont construites avec une meilleure qualité d’aluminium. On utilise des rivets de qualité aviation. Oui, ces bateaux sont plus dispendieux, sauf qu’ils représentent un investissement sûr pour plusieurs années. La valeur de revente est aussi très élevée. Nous ne gardons pas d’usagés en magasin. »

La gamme de produits du fabricant américain est très variée.

« La compagnie offre plusieurs modèles, différentes coques, des aménagements intérieurs variés, convenant autant aux pêcheurs qui veulent une chaloupe de pêche, un bateau pour faire des compétitions ou encore une embarcation de plaisance. On parle ici d’une chaloupe de dix pieds jusqu’à un bateau de 22,75 pieds. » Les prix peuvent débuter à 1200 $ pour la chaloupe, et pour le bateau de pêche, 20 000 $. Dans ce cas, le prix peut varier selon le moteur choisi.

BÂTIES POUR DURER

La qualité de construction de ces embarcations fait aussi la différence pour la durée de vie.

« Pour le devant des bateaux, il y a une double épaisseur d’aluminium afin d’assurer une meilleure sécurité. Si on frappe quelque chose, ce qui se fait le plus souvent avec l’avant du bateau lorsque l’on est en mouvement, cette façon de construire procure une protection supplémentaire. On peut aussi mentionner que ces bateaux sont insubmersibles. Ils sont remplis de mousse sous les bancs, les compartiments et autres. Pour démontrer la valeur de son système, le fabricant a produit une vidéo avec deux pêcheurs en action dans une embarcation remplie de trous, où il y a de l’eau, mais qui ne cale pas. »

On peut aussi ajouter des éléments comme la garantie à vie sur la structure de la coque et les rivets. L’intérieur est garanti pour trois ans. « Oui, ce sont des bateaux plus chers, mais dans l’ensemble, lorsque le consommateur calcule tout, ils deviennent un véritable investissement. C’est la meilleure garantie de l’industrie de la pêche. »

RASSURER L’ACHETEUR

Afin d’aider le consommateur qui se procure un bateau chez Adrénaline Sports, on a créé un service de capitaine.

« Ce service est offert pour aider le consommateur à découvrir toutes les possibilités de son embarcation, explique monsieur Lavoie. On peut faire la livraison sur le lac du client et le capitaine va passer une demi-journée ou plus, le temps nécessaire, pour expliquer le bateau, comment le sonar fonctionne, les commandes électriques, le fonctionnement des viviers. Il a presque son coffre à pêche avec lui afin de sécuriser au maximum le consommateur. »

Pour tout ce qui touche le monde du nautisme, il faut vous rendre à la succursale de L’Ancienne-Lorette. Plusieurs autres marques de bateaux et des marques de moteurs de différentes compagnies sont disponibles.

« Nous avons six succursales pour servir les amateurs avec tout ce qui peut se faire dans le domaine du loisir, explique Steven Vachon, coordonnateur marketing du groupe. Les succursales de Québec, Clermont, Saint-Georges et Montmagny fonctionnent sous le nom Adrénaline alors que celles de Lévis et Saint-Raphaël représentent la bannière TY Moteurs. Pour les gens qui recherchent un produit récréatif dans notre domaine, nous avons la gamme complète de produits tels que Spyder, VTT et Côte-à-Côte Can-Am, Suzuki, Sea-Doo, Honda et plus. Depuis lundi dernier, tous les départements sont ouverts, dans le respect des mesures demandées par la Santé publique. Si le consommateur ne veut pas se déplacer, il peut visiter notre plateforme web. Nul doute que les gens voudront profiter de l’été qui s’approche à grands pas ».