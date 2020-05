Fuite de gaz dans une usine en Inde: cinq morts, des centaines de blessés

Au moins cinq personnes ont péri et des centaines ont été hospitalisées à la suite d’une fuite de gaz dans une usine chimique du sud-est de l’Inde, a annoncé jeudi la police.

«Nous pouvons confirmer à ce stade que cinq personnes ont péri. Au moins 70 personnes sont dans un état inconscient dans un hôpital non loin, et dans l’ensemble, entre 200 et 500 personnes reçoivent des soins», a déclaré Swaroop Rani, un responsable de la police de Visakhapatnam, dans l’Etat de l’Andhra Pradesh.

Plus de détails à venir...