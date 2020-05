Jourdain en attente des douanes

Plusieurs entreprises québécoises attendent impatiemment que le gouvernement fédéral en arrive à un accord pour rouvrir ses frontières avec les États-Unis. C’est aussi le cas du combattant de l’UFC, Charles « Air » Jourdain.

• À lire aussi: Retour dans l’octogone pour le UFC

L’UFC va redémarrer ses activités dès samedi aux États-Unis avec la présentation de trois galas en huit jours.

« Stéphane Patry a tenté de m’aider pour me placer sur l’une de ses cartes, a expliqué Jourdain au Journal de Montréal mercredi. Toutefois, avec les douanes qui sont fermées, je n’aurais pas pu me rendre aux États-Unis.

« J’ai bon espoir que ça pourra être possible au mois de juin. »

À l’origine, Jourdain devait monter dans l’octogone en Saskatchewan avant l’arrivée de la pandémie au Canada. Ce gala a été reporté au 20 juin.

Pour le moment, le combattant originaire de Beloeil n’a pas eu d’offres pour faire partie de cette carte. Quant à son prochain opposant, il a fait des demandes pour affronter un combattant avec de la crédibilité et de la notoriété.

D’une KIA à une BMW !

Avec sa victoire spectaculaire en Corée du Sud en décembre, Jourdain a obtenu un gain de popularité qu’il n’attendait pas.

« Les gens me reconnaissent de plus en plus sur la rue », a souligné l’athlète de 24 ans.

Au cours des dernières semaines, il a fait l’acquisition d’une superbe BMW acquise à un bon prix dans un concessionnaire montréalais.

« Je me promenais dans une KIA 2004 depuis plusieurs années et je crois qu’il était temps de la changer, a précisé Jourdain. Je n’ai pas acheté cette voiture pour “flasher”, mais bien pour prouver qu’on peut atteindre nos objectifs grâce à des efforts soutenus et à long terme. »

Et le fameux 50 000 $ acquis pour avoir été la performance de la soirée ?

« Je l’ai toujours. Avec cet argent, moi et ma copine avions l’intention de nous acheter un terrain afin de nous faire bâtir. On avait trouvé quelque chose d’intéressant, mais les négociations ont été arrêtées en raison de la COVID-19. On va reprendre les discussions lorsque tout sera terminé. »