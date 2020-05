La justice virtuelle force le changement

La pandémie mondiale et les mesures de distanciation sociales mises en place depuis quelques semaines ont forcé le ministère de la Justice à prendre un virage technologique qui, il y a quelques années, était jugé «trop cher» et «trop compliqué à faire».

En 2013, l’avocat de la défense Rénald Beaudry occupait le siège de bâtonnier du Barreau de Québec.

Friand de technologie, Me Beaudry avait alors demandé à ce que les salles de Cour des palais de justice soient reliées au réseau Internet, ce qui n’était pas encore le cas.

Sept ans plus tard, c’est tout le système qui passe aujourd’hui par cette connexion avec l’arrivée des salles de Cour virtuelle.

Changer la façon de faire

Plusieurs avocats espèrent d’ailleurs que la mise en place de cette façon de faire demeure après la levée des mesures émises par le gouvernement Legault.

«Les avocats sont les chauffeurs de taxi les mieux payés en ville! Tu prends ta voiture, tu vas au palais, tu mets ta toge, tu comparais, tu enlèves ta toge, tu reprends ton auto, tu retournes au bureau et tu charges 300$ alors que la comparution, faite de façon virtuelle, aurait pu coûter le tiers du prix au client», a illustré Me Beaudry en ajoutant que bien des procédures pouvaient être faites avec l’aide de la technologie.

Pour une enquête sur remise en liberté ou un procès, l’homme qui cumule 38 années de pratique estime que la place du client est au palais «puisque l’avenir de l’accusé dépend de la procédure».

«Mais combien de dossiers sont remis chaque jour parce que la preuve est incomplète, parce que les discussions ne sont pas terminées entre avocats? Il y en a des dizaines...», a-t-il ajouté.

Certains réfractaires

Si Me Beaudry est fortement en faveur de cette nouvelle technologie, il sait aussi que certains de ses confrères n’envisagent pas les choses de la même manière.

«Pour certains, être vu c’est leur publicité. D’autres vont trouver que c’est plus payant au palais. Moi, je crois qu’en demeurant au bureau, on peut en faire autant sinon plus, avoir moins de dépenses. Au bout de la ligne, celui qui va être gagnant, c’est le judiciable pour qui la justice va être beaucoup plus accessible», a-t-il ajouté.

Une opinion partagée par Me Benoit Labrecque qui a réglé ses premiers dossiers, mercredi, tout en étant à distance.

«La beauté de la chose, c’est que maintenant, je peux représenter un client à Montréal, un autre à Québec et un au Saguenay tout en étant à mon bureau. Je trouve que ça donne une plus grande possibilité», a mentionné l’avocat de 37 ans.

«De façon générale, les êtres humains sont réfractaires aux changements, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites sans que les avocats ne se déplacent au palais. Selon moi, cette façon de faire est moins contraignante et elle ira même jusqu’à accélérer, dans une certaine mesure, le système», a-t-il conclu.