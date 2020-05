La LHJMQ réclame l’aide du gouvernement

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) réclame des fonds publics pour l’aider à reprendre du service.

C’est ce qu’a affirmé le commissaire Gilles Courteau à l’émission JiC, mercredi, sur les ondes de TVA Sports.

«C’est certain qu’on va faire des présentations auprès des instances gouvernementales fédérales et provinciales pour l’ensemble des équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH). Il est d’ores et déjà assuré qu’on va demander de l’aide financière au gouvernement pour qu’on puisse reprendre nos activités», a-t-il déclaré.

Comme ses homologues de la Ligue de l’Ontario et de la Ligue de l’Ouest, Courteau nage encore pour l’instant dans l’inconnu.

«On est encore dans l’inconnu. Il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponses. On attend l’évolution du dossier.

«On attend les directives de la santé publique et des instances gouvernementales qui détermineront quand les arénas rouvriront et quelle sera la capacité maximale de spectateurs dans les arénas avec la restriction du deux mètres. À partir de là, on aura une meilleure idée du moment où la saison commencera.»