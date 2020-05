Le 9e SIIQ reporté en novembre

Le 9e Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec (SIIQ) est reporté aux 11 et 12 novembre prochains en raison de la pandémie.

L’événement, qui se déroule habituellement en juin, accueillera en novembre plus de 250 exposants et une centaine d'entreprises.

Les visiteurs bénéficieront d’un espace CV, d’un espace Recrutement express, d’un espace d’évaluation linguistique et un d’espace Photobooth sans avoir à débourser un sou. Un volet conférences et ateliers est aussi de la programmation et traitera de différents aspects de l’immigration. Environ 10 000 personnes se déplacent au Palais des congrès de Montréal chaque année à l'occasion du SIIQ, estiment les organisateurs.