Le Bloc et les verts prédisent la fin du pétrole au Canada

OTTAWA – Proclamant la fin du secteur pétrolier, la cheffe des verts Elizabeth May et le chef bloquiste Yves-François Blanchet ont plaidé mercredi pour que les fonds fédéraux ne soient plus injectés dans les projets pétroliers, mais plus dans ceux axés sur les énergies renouvelables.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a soutenu que l’exploitation des sables bitumineux de l'Alberta ne serait sans doute plus rentable. «Que ça plaise ou ça ne plaise pas, le pétrole issu des sables bitumineux est terminé, fini. Ça ne reviendra pas à un niveau qui justifie les investissements supplémentaires», a-t-il fait savoir.

Sa collègue du Parti vert du Canada a été sans détour. «Le pétrole est mort («oil is dead»)», a fait savoir mercredi Elizabeth May lors d’un premier point de presse depuis l’instauration de mesures au pays pour freiner la propagation de la COVID-19.

Il faut dire que les prix du pétrole sont passés momentanément en territoire négatif vers la mi-avril avant de rebondir un peu ces jours-ci en raison du déconfinement dans plusieurs régions du monde. Le cours du baril de WTI pour livraison en juin a augmenté de 4,17 $ pour terminer mardi à 24,56 $.

Elizabeth May estime toutefois qu’il faudra plusieurs années avant que l’industrie pétrolière ne puisse se remettre de la crise dans laquelle elle est maintenant plongée.

«Mon cœur saigne pour les gens qui croient que le secteur (pétrolier) va revenir. Ce n'est pas le cas», a-t-elle précisé.

Pour les travailleurs de cet important secteur économique, Mme May est d’avis qu’il doit y avoir une importante stratégie de transformation vers l’économie verte.

«Il est indéniable que l’économie albertaine doit se diversifier tout comme l’économie canadienne», a ajouté la responsable des verts, élue en Colombie-Britannique.

«La pandémie actuelle [..] nous donne l'occasion de nous arrêter et de réfléchir à la façon dont nous pouvons remettre cette économie sur pied», a-t-elle déclaré.

Même son de cloche du côté d’Yves-François Blanchet. «Je pense qu’un effort particulier doit être fait pour permettre à l’Alberta de transformer son tissu économique vers quelque chose qui est davantage viable au plan environnemental, sortir des sables bitumineux, aller vers les énergies renouvelables, protéger leur écosystème pour préparer l’avenir d’une façon qui soit durable», a-t-il énuméré.