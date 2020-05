Le confinement est-il de la tyrannie?

Un peu partout dans les pays sévèrement touchés par la COVID-19, on étudie différentes stratégies de déconfinement. Si, bien sûr, on se penche sur les impératifs de santé, les préoccupations économiques pèsent de plus en plus lourd dans le processus décisionnel.

Aux États-Unis, la réponse des 50 États diffère énormément. Au-delà du fait que tous ne sont pas atteints de la même manière, certains des États les plus touchés ont reconduit des mesures de confinement sévères et les opposants ne se contentent plus de manifester dans la rue, ils portent leur cause devant les tribunaux.

C’est le cas au Wisconsin, où le gouverneur démocrate Tony Evers impose la fermeture des entreprises jugées non essentielles. Des républicains du Congrès du Wisconsin ont donc décidé de demander au plus haut tribunal de l’État de trancher sur l’étendue des pouvoirs de l’exécutif dans ce dossier.

Ce matin, le site Law & Crime rapportait les propos d’une des juges de la Cour suprême du Wisconsin, Rebecca Bradley. Pendant la présentation de l’argumentaire de la défense, elle est intervenue pour évoquer la définition de la tyrannie.

Une seule personne peut-elle décider d’obliger 6 millions de personnes à demeurer chez elles? Une seule personne peut-elle forcer la fermeture d’entreprises et priver les gens de leur gagne-pain? Peut-elle les menacer d’emprisonnement s’ils ne respectent pas les consignes? Elle a poussé la réflexion jusqu’à comparer la situation des gens du Wisconsin à celle des Américains d’origine japonaise internés dans des camps pendant la Deuxième Guerre.

Les interrogations de la juge me semblent plus ou moins fondées si on considère que l’état d’urgence a justement été mis en place pour donner une marge de manœuvre accrue au gouverneur. Un peu comme c’est le cas ici pour François Legault. De plus, si on peut s’interroger sur la durée du confinement et la nécessité de consulter éventuellement le congrès, Evers a été élu et les prérogatives utilisées sont légitimes.

La comparaison avec les camps de la Deuxième Guerre est aussi plus ou moins solide. Dans le cas présent, on agit en s’appuyant sur les données des experts en santé publique pour protéger les gens, alors que, pour la Deuxième Guerre, on a lésé les droits de citoyens parce qu’on s'inquiétait de leur loyauté.

Si le débat théorique est nécessaire, la cause débattue devant la Cour suprême démontre bien à quel point le confinement divise. Des citoyens craignent pour l’économie plus que pour leur santé ou celle des plus vulnérables. Qui n’est pas un tant soit peu préoccupé par la récession qui montre le bout de son nez? Et cette récession s’accompagnera également de problèmes sociaux importants.

Prolonger le confinement sera de plus en plus difficile. Comme on entrevoit une deuxième vague, il est préoccupant de constater que les autorités devront peut-être recourir aux forces de l’ordre pour maintenir la paix.

Je ne sais pas où vous en êtes dans votre réflexion sur l’équilibre entre le respect de nos droits et libertés et la nécessité de protéger le plus grand nombre, mais, pour ma part, tant et aussi longtemps que les experts en santé publique jugent que les risques demeurent élevés, je favorise le confinement. Nous en venons rapidement à une question incontournable: «Combien de vies faut-il sacrifier pour la relance de l’économie?»

À ce débat autour du confinement et de l’autorité des dirigeants, il faut en ajouter un autre. Aux États-Unis, des voix s’élèvent pour remettre en question l’étendue et la durée de l’aide financière fournie par l’État. Les élus américains ont débloqué des sommes records pour soutenir les entreprises et la population. Pendant combien de temps faut-il maintenir cette aide? Il s’en trouve pour affirmer qu’on a déjà trop dépensé. Une fois de plus, on se demande: «Combien de vies faut-il sacrifier?»

