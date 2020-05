Plus longtemps durera le confinement plus le prix à payer sur le plan économique sera élevé.

Plus on déconfinera rapidement, plus le coût en perte de vies humaines risque de gonfler.

Cette équation, le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, la posait mercredi lors de son point de presse en se demandant comment il allait parvenir à la résoudre.

Combien vaut la vie d’un être humain en Trumpland, au royaume du capitalisme sauvage?

L’armée des gagne-petit doit impérativement se remettre au travail afin d’assurer la survie des actionnaires. On frôle la catastrophe.

On le voit ici même, à Montréal, de grandes entreprises commencent à manquer d’air. Certaines ne pourront sans doute même pas êtres placées sous respirateur et seront appelées à disparaître. Avalée par Toronto, notre métropole ne croule pas sous la richesse et risque d’avoir du mal à se relever du coma artificiel dans lequel cette crise l’a plongée.

Entre les covidiots qui nient l’existence de ce virus, accusant Bill Gates d’avoir fomenté cette crise et les dirigeants du monde libre qui exécutent cette partition à l’aveugle, il y a un vide. Un vide abyssal qui nous aspire.

Le vide de l’ignorance, de cette impuissance contre laquelle on se bat pour trouver des réponses et des solutions.

Des réponses fugaces qui nous laissent à nos incertitudes de retrouver un semblant de vie normale.

Nous porterons des masques ou des visières, on prendra notre température, on sera traqués à l’aide de nos téléphones portables, désinfectés, séparés par des cloisons de plexiglas... Enfin, nous serons de retour sur le front économique, là où se joue l’avenir de notre monde.

Et notre plaisir? Notre joie de vivre? Quel sera le prix à payer pour revivre l’insouciance de notre liberté?

Ma vieille qui vit en recluse depuis la mi-mars se sait bien privilégiée de jouir d’une bonne santé. Si moi je rue dans les brancards, elle se résigne sagement et ne se plaint jamais.

Elle espère quand même que nous pourrons la voir pour la fête des Mères. Au téléphone elle élabore toute sorte de scénarios pour réaliser ce projet. À chacune de ses propositions, je réponds qu’il faudra attendre les recommandations du Dr Arruda.

Ô Horacio, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur d’enfant

Entendez notre appel, nous voulons tous fêter notre maman.