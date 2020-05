Les commerçants divisés sur les artères piétonnières

Les associations de marchands sont divisées sur l’idée de Régis Labeaume de rendre les artères commerciales piétonnières cet été.

«Sur chaque artère, on vit tous la même réalité. On a des commerçants qui sont 100 % pour les artères piétonnes. On en a d’autres qui sont mi-figue, mi-raisin. Et on en a d’autres qui sont 100 % contre», résume Marie-Noëlle Bellegarde-Turgeon, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean-Baptiste.

L’idée, souligne Mme Bellegarde-Turgeon, c’est de ne pas nuire aux commerçants, dans une période où ils subissent déjà beaucoup de pression.

«Oui, les rues piétonnes, mais pas à n’importe quel prix. Il faut que ce soit bénéfique pour tous», soutient-elle. La SDC sondera donc ses membres afin d’avoir le pouls de l’artère dans les prochaines semaines.

Sur la 3e Avenue, Isabelle Madrid confirme que les marchands ne demandent pas que l’artère soit fermée aux autos. Sauf peut-être à certains moments ciblés.

La veille, le maire de Québec, Régis Labeaume, s’était dit prêt à aller très loin dans le concept de rues piétonnières.

«Ça dépend de jusqu'où sont prêtes à aller les associations de marchands. On pourrait fermer ça tout l'été, si elles veulent. C'est à eux autres de choisir», avait-il laissé savoir.

Corridors sanitaires

Or, la réalité sur le terrain est que les commerçants ont surtout besoin en ce moment de corridors sanitaires. Ceux-ci consistent en un élargissement temporaire des trottoirs afin de permettre aux passants de circuler sans être entravés par les clients qui doivent faire la file sur les trottoirs en raison des mesures de distanciation sociales dans les commerces.

Le maire estime cependant que cela « ne changerait pas grand-chose».

«On considère que [l’idée] de corridors sanitaires pourraient être envisagée. Il semble y avoir moins d’ouverture pour cette avenue-là, mais on continue quand même de la proposer», fait valoir le directeur général de la SDC Montcalm, Jean-Pierre Bédard. L’idée est également souhaitée sur la 3e Avenue.

Rassurer les clients

Pour Mme Bellegarde-Turgeon, les corridors sanitaires permettraient de rassurer les clients qui sauraient qu’ils peuvent fréquenter les artères en toute sécurité. «On veut que les gens aient envie de venir et qu’ils sachent que c’est sécuritaire.»

«Il faut sonder le plus possible la totalité des commerçants» avant de se prononcer, affirme M. Bédard. Même son de cloche du côté de l’avenue Maguire, où le directeur général Bruno Salvail a l’intention de faire le tour de ses membres pour tâter le terrain. «Actuellement, les marchands font preuve de résilience. Il faut travailler dans leur sens pour essayer de les aider. Ça ne veut pas dire que ce qui est bon à un endroit va nécessairement s’appliquer ailleurs.»

Des travaux majeurs sont à venir sur cette artère qui sera transformée en rue conviviale. «Est-ce que cet été on doit aller vers plus de convivialité? Est-ce que les trottoirs doivent être élargis? Tous les scénarios vont être étudiés.»