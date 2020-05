LNH: un vaccin est nécessaire pour la reprise, selon Jean Perron

L’ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal Jean Perron ne croit pas que la Ligue nationale de hockey (LNH) pourra reprendre ses activités avant l’arrivée d’un vaccin.

Selon celui qui a mené le Tricolore à la coupe Stanley en 1986, il y a encore trop de mystère entourant la pandémie de COVID-19 pour permettre aux athlètes de sauter sur la glace à nouveau.

«Je n’y crois pas. Le hockey est un sport de contact. Partout au monde, on dit qu’il faut garder nos distances. C'est impossible de jouer au hockey sans envoyer nos respirations sur les autres», a dit Perron, mercredi, comme seul lui peut le faire.

«Je ne vois pas comment on peut appliquer ces principes [de distanciation sociale] au hockey tant et aussi longtemps qu’on n’a pas de vaccins. C’est tout nouveau. Personne ne connaît vraiment la maladie. Tu peux l’avoir et tu n’as pas de symptômes. C’est un problème, et je crois que ce sera très difficile de revenir sur la glace prochainement.»

La Gaspésie moins touchée

Étant lui-même en confinement près de Chandler, en Gaspésie, Perron s’occupe actuellement de son restaurant, qui offre un service de repas pour emporter et de livraison. Puisqu’il est âgé de 72 ans, il fait toutefois bien entendu attention de ne pas contracter le coronavirus.

«Naturellement, je ne vais pas aux magasins. J’ai au-dessus de 70 ans, donc je fais attention!» a-t-il lancé.

«C’est malheureux ce qui arrive à Montréal, mais ici, on ne sent pas les mêmes effets, a-t-il enchaîné. Les gens sont beaucoup plus optimistes pour ce qui s’en vient cet été. Il n‘y a pas eu beaucoup de cas de COVID-19, alors on est privilégiés.»