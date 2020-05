Ma sœur se sert de moi

Je ne sais plus quoi penser de ma situation et je souhaite que vous m’aidiez à voir clair. J’ai une sœur qui est l’aînée de la famille. Pendant toute notre enfance, elle ne m’a jamais démontré d’affection. Au point que j’en suis arrivée à la conclusion qu’elle me détestait parce que j’étais le bébé de la famille.

J’en étais parvenue à cette conclusion parce qu’elle passait son temps à dire que j’étais la plus gâtée de nous tous et qu’on m’accordait tout ce que je voulais. Très sincèrement, je puis vous affirmer que cela était totalement faux. Nous étions tous gâtés de façon égale par nos parents pour qui c’était une règle d’or.

Selon moi, ma sœur avait tout pour réussir. Mais sa vie fut une suite sans fin de mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions. Elle n’apprenait jamais de ses erreurs et n’apprend toujours pas rendue à son âge. Sans fin elle répète le même pattern.

C’est bizarre à dire, mais au lieu de prendre sa place de grande sœur comme il se devrait, on dirait qu’elle s’entête à convoiter ma place de bébé de la famille et c’est pénible à vivre, croyez-moi ! Je croyais qu’en vieillissant les choses allaient se replacer, eh bien, il semble que non.

Un jour, je suis tombée gravement malade, et là d’un coup, elle est devenue chevaleresque envers moi et mes enfants. Mais je n’ai pas été dupe. Je sentais bien qu’elle voyait dans ma maladie poindre une chance de se débarrasser de moi enfin, et voir ainsi toute l’attention se centrer sur elle.

Malheureusement pour elle et même si je suis passée proche de disparaître, je suis toujours là. Ce qui fait qu’aujourd’hui, ma relation avec elle n’est qu’utilitaire. Elle m’appelle quand elle a besoin de moi pour un lift, un déménagement, ou encore s’occuper de ses enfants. Sinon, c’est silence radio.

Jamais elle ne prend la peine de me donner de ses nouvelles ni d’en prendre des miennes. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m’attriste. Et le pire, c’est que je crois que ça me fait plus mal qu’à elle. Probablement qu’elle s’en fiche littéralement, vous allez me dire, mais moi, ça me met en colère en même temps que ça me fait de la peine.

Une sœur blessée

Pourquoi ça vous fait mal à ce point ? Ce n’est pas parce qu’on est frère et sœur qu’on a automatiquement des atomes crochus, vous savez. Cessez d’attendre de votre sœur ce qu’elle semble incapable de vous donner, pour vous mettre en mode « Je pense à moi d’abord ». Elle ne vous doit rien, et c’est pareil pour vous, vous savez.