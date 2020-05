Meurtre de Simon Dufresne : plusieurs arrestations effectuées

Plus d’un an après les faits, le meurtre de Simon Dufresne, un criminel de Lanaudière, pourrait bientôt être élucidé. Plusieurs individus liés au crime organisé viennent d’être arrêtés par la Sûreté du Québec en lien avec l’homicide.

L’opération menée par la division des crimes contre la personne s’est déroulée ce matin et des perquisitions sont en cours à Rawdon et à Saint-Calixte. Les suspects seront interrogés une bonne partie de la journée et certains pourraient comparaitre demain au palais de justice de Joliette. La nature des accusations n’est pas encore connue.

Fait rare : le dossier est traité comme un meurtre depuis longtemps même si le corps de Simon Dufresne n’a jamais été découvert.

« Des éléments recueillis au cours de l’enquête nous permettent de conclure qu’il s’agit bel et bien d’un homicide », dit le lieutenant Hugo Fournier, porte-parole de la SQ.

Dufresne, un criminel connu notamment pour ses liens avec le crime organisé, vendait de la drogue avant sa mort. C’est d’ailleurs une dette d’argent qui serait à l’origine de son meurtre, selon nos informations.

Trois mois plus tard

Alors âgé de 31 ans, Simon Dufresne était disparu en février 2019. Sa disparition avait toutefois été rapportée aux autorités que trois mois plus tard.

Celles-ci connaissaient déjà le jeune homme pour son lourd passé criminel.

Il avait notamment écopé de 52 mois de prison après avoir plaidé coupable de l’homicide involontaire d’Anthony Bibeau.

Le père de famille était mort d’hypothermie en février 2012 après avoir été abandonné dans un banc de neige, au terme d’une soirée durant laquelle la drogue était au rendez-vous.