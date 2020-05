Pandémie: appel du chef de l’ONU à prendre soin des personnes handicapées

Nations unies | Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé mercredi les gouvernements à prendre en compte spécifiquement le milliard de personnes handicapées vivant dans le monde, dans leurs différentes réponses à la pandémie de Covid-19.

Ces personnes, en temps normal, ont déjà du mal à avoir accès à l’éducation, aux soins et au travail, rappelle-t-il dans un communiqué publié en appui d’une étude de l’ONU sur cette tranche de population.

« La pandémie renforce les inégalités - en posant de nouvelles menaces », ajoute-t-il, en soulignant leur vulnérabilité face au virus.

« J’exhorte les gouvernements à mettre les handicapés au centre de leur réponse au Covid-19 et de la reconstruction » économique, à les consulter et à les faire bénéficier des efforts menés contre la pandémie, demande Antonio Guterres.

« Nous devons garantir des droits égaux aux handicapés afin qu’ils puissent avoir accès aux soins et aux mesures décidées pour sauver des vies pendant la pandémie », insiste aussi le chef de l’ONU.

Depuis son apparition fin 2019 en Chine, le Covid-19 a déjà fait au moins 255 000 morts et provoqué le confinement de plus de la moitié de l’humanité, plongeant l’économie mondiale dans une récession aux conséquences humaines et sociales dramatiques.