Quand des aînés confinés envisagent le suicide

MONTRÉAL – Le confinement, l’impossibilité d’avoir des contacts humains et la peur d’attraper la COVID-19 ont eu un effet dévastateur chez les personnes âgées. Au cours du dernier mois, 25 % plus d’aînés en détresse ont joint Suicide Action Montréal.

«Les décès par suicide chez les 65 ans plus au Québec, c’est le troisième groupe en importance. Vu le contexte actuel de restrictions et d'isolement social, les problématiques déjà présentes chez les aînés ont augmenté: dépression, anxiété, troubles de santé mentale», a dit mercredi Luc Vallerand, directeur général de Suicide Action Montréal.

Avancer en âge comporte des avantages, mais aussi des défis quotidiens chez les aînés dont la santé décline.

«Les maladies, la perte d’autonomie et de contrôle, avoir besoin de soins, être isolés, perdre des proches; tous ces éléments contribuent à leur détresse psychologique», a détaillé M. Vallerand.

Prévention et vigilance

Les autorités ont assoupli les mesures édictées pour les personnes âgées, mardi, mais de nombreux aînés devront demeurer confinés pour se protéger de la COVID-19. Que faire pour éviter qu’ils broient du noir et qu’ils s’enlèvent la vie?

«Il faut accroître les messages de prévention, sensibiliser les proches aidants et le personnel des résidences et CHSLD», a indiqué le directeur général de Suicide Action Montréal.

Il arrive souvent que les personnes âgées voient leur médecin pour un problème physique et c’est à ce moment-là qu'on peut déceler que l’aîné manifeste des signes d’anxiété, de détresse ou de dépression. «Cinquante pour cent des aînés sont dépistés par un médecin», a précisé Luc Vallerand.

Or, en période d’isolement, de nombreux aînés n’ont pas vu leur médecin de famille, un spécialiste ou un proche qui aurait pu constater leur détresse, leur mutisme et leur manque de joie de vivre, d'où l’importance de la prévention et des visites avec les mesures qui s’imposent auprès des personnes âgées.

Luc Vallerand fait savoir que les personnes du troisième et quatrième âge sont moins habituées à se tourner vers les ressources d’aide. Tous ceux qui les côtoient doivent donc accroître leur vigilance quant à une possible crise suicidaire.