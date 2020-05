Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 7 mai.

- «Ça va bien aller»

Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion finiront leur semaine en discutant avec Mélissa Bédard, en direct de chez elle à Québec, Jean-François Breau soulignera d’avance la fête des Mères en allant surprendre des mamans qui le méritent, et Marie-Pierre Arthur et Antoine Gratton offriront une prestation musicale toute spéciale. Jeudi, 19 h, TVA.

- «Maintenant ou jamais»

Une adolescente, Tessa (Dakota Fanning), atteinte d’une leucémie lymphoblastique aiguë, aspire à vivre une multitude d’expériences avant de mourir, même si certaines peuvent représenter un danger pour elle, et ce, au grand dam de son père (Paddy Considine). Elle souhaite notamment tomber amoureuse, et son beau voisin, Adam (Jeremy Irvine), lui en donnera l’occasion. Jeudi, 20 h, TVA.

- «Station potluck»

Fabien Cloutier est l’invité à la table de «Station Potluck» cette semaine. Avec les hôtes Stefano Faita, Émilie Fournier et Hugo Saint-Jacques, il partage son amour de la chasse et des produits locaux. Aux fourneaux, on apprête un crudo doré et une longe de cerf au chimichurri, et on jase vins nature. Jeudi, 20 h, Zeste.

- «Une semaine de vacances»

Il y a 40 ans, Bertrand Tavernier dirigeait Nathalie Baye, Flore Fitzgerald et Jean Dasté dans «Une semaine de vacances». Une jeune femme qui enseigne le français à Lyon s’interroge sur les finalités de son métier et sur sa propre personnalité. Elle a une semaine de vacances pour trouver réponse à ses questions existentielles. Jeudi, 20 h, Studiocanal.

- «Avocats de la rue»

D’abord diffusée de 1987 à 1994, la série canadienne-anglaise «Street Legal» s’enrichit d’une suite en six épisodes tournés à l’automne 2018, diffusés originalement au printemps 2019 à CBC et présentés en version française sous le titre «Avocats de la rue» sur addikTV à compter de ce jeudi. Patrick Labbé et David La Haye, entre autres, sont de la distribution du projet, qui raconte la vie personnelle et professionnelle de partenaires dans un petit cabinet d’avocats de Toronto. Jeudi, 20 h, addikTV.

- «Curieux Bégin»

Aller taquiner le poisson en métro, ça vous dit? Christian Bégin s’initie cette semaine à la pêche urbaine. Avec le comédien Justin Laramée, il se rend aux abords du fleuve, à Tétreaultville. Pierre Gingras leur fait goûter de l’esturgeon fumé, et l’animateur déguste aussi divers poissons apprêtés par le chef Constant Mentzas au restaurant Ikanos. Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

- «Super vet»

CASA diffuse depuis la semaine dernière la troisième saison de «Super vet», dans laquelle la centaine de spécialistes de la clinique vétérinaire Fitzpatrick Referrals, au Royaume-Uni, l’une des plus importantes au monde, voit défiler toutes sortes de cas insolites et de propriétaires heureux du rétablissement de leur compagnon chéri. Chaque mois, les employés de l’entreprise sauvent environ 200 animaux d’un funeste destin. Jeudi, 21 h, CASA.