Sa maison familiale réduite en cendres en pleine pandémie

Une sexagénaire des Laurentides ayant tout perdu dans un incendie qui a rasé sa maison, en pleine pandémie, s’accroche aux seuls souvenirs extirpés du brasier : des photos de ses enfants tués par son ex-mari au milieu des années 1980.

« Je ne sais pas comment j’aurais réagi si les photos de mes premiers enfants avaient brûlé », souffle Huguette Archambault, le visage entre les mains, assise sur une marche du patio de la maison où l’une de ses deux filles l’héberge, à Terrebonne.

« J’ai tout perdu, mais merci aux pompiers. Les albums sont intacts », poursuit-elle.

Le 19 avril dernier, vers 13 h, la dame de 65 ans n’a eu que quelques secondes pour sortir de sa résidence de la rue Louis, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

« Ça s’est fait très vite. J’ai juste eu le temps de prendre la maison en photo et on voyait qu’il n’y avait plus rien à faire », raconte-t-elle, encore ébranlée.

Photo courtoisie

Le feu aurait pris naissance dans le garage adjacent. Il se serait ensuite propagé à la toiture de la maison, selon sa propriétaire.

Cette dernière se retrouve donc à la rue, alors que les Québécois sont terrés chez eux en raison de la pandémie.

« Tout le monde en est sorti vivant. Le reste, c’est du matériel », se console Mme Archambault.

Demeure recherchée

Elle cherche désormais une demeure suffisamment spacieuse pouvant l’accueillir temporairement, ainsi que son autre fille, le conjoint de celle-ci, et leurs cinq enfants.

« C’est triste. Ça survient quand finalement ma mère pouvait être bien après tout son vécu. Et de voir ça partir en fumée, c’est gros », se désole son fils Dominico Amendola, 28 ans. Car ce n’est pas la première fois que le malheur frappe Huguette Archambault aussi brutalement.

En 1986, son ex-mari violent lui a fait payer cher son intention de le quitter.

Il a assassiné leurs deux enfants de 7 et 8 ans et s’est enlevé la vie.

Résiliente

« J’ai l’air forte. Je n’ai pas le choix de continuer à être résiliente. Mais là, je suis comme gelée, admet-elle. C’est un choc post-traumatique par-dessus un autre. »

Néanmoins, celle qui a rebâti sa vie tente de garder le moral et de trouver du positif.

Le sinistre l’a forcée à briser le confinement, lui permettant ainsi de renouer avec deux de ses petits-enfants.

« On ne se visitait pas, mais on n’a plus le choix. Je n’avais nulle part où aller, confie Mme Archambault, soulagée de ne pas devoir s’isoler à l’hôtel. Je n’aurais pas pu, avec ma fragilité mentale. »

Jusqu’à présent, le virus n’a pas nui à la sinistrée outre mesure.

Si ce n’est que son fils Dominico ne peut pas l’étreindre en guise de réconfort, car sa conjointe travaille dans un centre hospitalier aux prises avec la COVID-19.

► Une campagne de sociofinancement a été lancée afin de recueillir des dons en argent et en vêtements pour Huguette Archambault et les membres de sa famille qui ont été incendiés.