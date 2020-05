Santé mentale: Québec débloque 31 millions $ pour un plan d’intervention

QUÉBEC – Le gouvernement Legault a annoncé mercredi un investissement de 31 millions $ pour la santé mentale dans le contexte de la COVID-19.

«Depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 % des gens ont rapporté avoir vécu de la détresse. C’est sept fois plus qu’avant la crise sanitaire, a noté la ministre de la Santé, Danielle McCann. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie.»

Les investissements permettront de déployer plus de ressources afin d’augmenter l’offre de service psychosociale et de santé mentale. Québec embauchera notamment des professionnels qui travaillent habituellement au privé et bonifiera les effectifs à la ligne téléphonique 811.

Réagissant à l’annonce, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) a soutenu que l’enveloppe ne pourra pas combler les besoins dans ces secteurs névralgiques qu’elle évalue à plus de 350 millions $.

«On commence à le sentir de plus en plus sur le terrain, le personnel du réseau est épuisé, a fait savoir le président de la Fédération, Jeff Begley. Cela entraîne une détresse et des traumatismes. Certains auront besoin de services pour veiller à leur santé psychologique. Les montants annoncés aujourd’hui seront insuffisants pour répondre à leurs besoins, comme à ceux de l’ensemble de la population.»