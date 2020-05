Tracé du tramway dans Saint-Roch: Jean-François Gosselin dénonce la méthode de la Ville

Le chef de l'opposition, Jean-François Gosselin, dénonce la façon de faire de la Ville, qui a appris sur le tard aux citoyens de la rue du Chalutier que le tramway passerait sous leurs fenêtres, et réclame un comité plénier pour connaître les détails de l'ensemble du tracé.

«Je suis déçu de l'apprendre dans Le Journal. L'administration Labeaume n'a pas appris de ses erreurs. Le maire avait promis de mieux communiquer et expliquer son projet. C'est encore de la très mauvaise communication, un gros manque de transparence d'agir de cette façon-là. »

M. Gosselin a rencontré mercredi matin les citoyens qui sont inquiets dans le secteur de la rue du Chalutier, dans Saint-Roch. Le scénario proposé par le bureau de projet dans une rencontre de proximité mardi prévoit que le tramway continue tout droit au bout de la rue de la Couronne et circule dans un quartier résidentiel, à quelques mètres des copropriétés.

Le Journal révélait mercredi le désarroi des résidents du secteur, qui étaient sous le choc en apprenant cette nouvelle de cette façon.

Le chef de l'opposition réclame des explications. «Ça prend un plénier le plus rapidement possible. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est quels sont les autres changements?»

M. Gosselin veut connaître les détails du tracé, les changements apportés depuis l'annonce du trajet général, les impacts et les coût. «Les citoyens ont l'impression que tout est déjà décidé, qu'ils sont mis devant le fait accompli. Ça leur est imposé et ça, ça me dérange profondément.»

Plus de détails à venir...