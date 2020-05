Un guide des rabais au Québec

Le prix est souvent le nerf de la guerre lorsqu’on demande aux gens d’encourager les entreprises d’ici. Afin d’éclairer les consommateurs, un entrepreneur a lancé le site TOPRABAIS.ca, une plateforme qui regroupe les produits à des prix réduits des détaillants ayant des installations au Québec.

«Pour nous, un marchand québécois est une compagnie qui fait travailler du monde au Québec. Nos entreprises ont toutes pignon sur rue dans la province», explique le responsable de la plateforme, Michel Lapointe.

Mercredi, des produits provenant de plus d’une centaine de bannières, comme Canac, Souris Mini, Sports Experts, Jean-Paul Fortin, Metro et IGA étaient visibles sur la plateforme. Puisqu’elles ont des points de vente au Québec, les enseignes Costco, Walmart et Best Buy sont aussi dans le lot.

TOPRABAIS.ca met de l’avant différentes catégories de marchandises, comme des vêtements, des jouets, des aliments, des accessoires pour les véhicules, des électroménagers et des meubles.

Il a fallu trois ans à la compagnie de Québec Webtotal pour développer cette plateforme numérique. TOPRABAIS.ca, «qui est régulièrement mis à jour», regroupe plus de 150 000 produits en rabais, avance la direction.

Pas un site transactionnel

Actuellement, la plateforme est gratuite pour les détaillants et les consommateurs. Elle ne sert pas de site transactionnel. Lorsqu’une personne désire faire un achat, elle est renvoyée vers le site du marchand.

«Notre objectif est de générer du trafic sur une base régulière chez nos marchands québécois. Lorsqu’on se bat contre Amazon ou Google, ce qu’ils ont, c’est un énorme trafic. Nous avons mis sur pied des robots qui vont chercher l’information sur les sites des compagnies», explique M. Lapointe.

Pour apparaître sur la plateforme, le détaillant doit détenir un site transactionnel et y offrir des promotions. À plus long terme, Webtotal espère rentabiliser son outil en chargeant des frais aux entreprises.

Au cours des dernières semaines, différentes initiatives et plateformes, comme Le Panier Bleu, ont été lancées afin que les consommateurs encouragent davantage les compagnies québécoises victimes de la crise. En mars, le gouvernement avait même lancé un appel à l’achat local.

