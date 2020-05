Un joueur américain veut en savoir plus avant de revenir chez les Leafs

Comme tous les autres joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), le défenseur des Maple Leafs de Toronto Justin Holl attend de savoir ce qu’il adviendra de la saison 2019-2020, mais il ne veut pas revenir sur la glace sans un plan défini et sécuritaire pour tous.

Le patineur de 28 ans est retourné dans son Minnesota natal quelques jours après l’annonce de l’arrêt des activités du circuit Bettman, le 12 mars. Il sait bien que le premier ministre canadien Justin Trudeau a récemment mentionné qu’une quarantaine de 14 jours sera imposée à quiconque traversant la frontière canado-américaine vers le nord.

Holl aura à s’y soumettre, à moins d’un changement de cap des autorités, mais il espère avoir une meilleure idée de la marche à suivre avant de revenir dans la Ville Reine.

«Le consensus général chez les joueurs américains, c’est qu’il faut attendre un plan concret avant de retourner, car on ne sait jamais après cela. On risque de rester assis à ne rien faire durant un mois ou deux, a-t-il affirmé en conférence téléphonique, mardi. Une fois qu’on aura une stratégie, je reprendrai mon auto et reviendrai pour amorcer le processus et être prêt à jouer.»

«Évidemment, c’est ennuyant par moments, mais tout le monde se trouve dans le même bateau et essaie de s’en sortir, a-t-il aussi indiqué à propos de ces jours-ci. Souhaitons le retour à la normale pour bientôt afin de recommencer à jouer et de terminer la saison.»

Beaucoup d’interaction

À tout le moins, Holl et ses coéquipiers ont régulièrement droit à une mise à jour de la situation, notamment par le biais de leur directeur général Kyle Dubas.

«Il nous tient informés et certes, je porte une attention particulière aux appels de l’Association des joueurs. Je suis en contact avec quelques gars du comité du retour à la compétition, a-t-il admis. Je tente d’avoir une meilleure idée d’où nous nous dirigeons. On dirait que d’autres sports veulent recommencer plus vite et ont déjà des dates en tête, mais j’espère que nous ne serons pas trop derrière eux.»

Celui ayant affiché un différentiel de +13 et amassé 18 points en 68 matchs cette saison a plusieurs motifs de vouloir renouer avec l’action. Sa progression était bien amorcée avant l’interruption du calendrier.

«Au début de la campagne, le fait d’obtenir une occasio de jouer constituait un élément positif et ensuite, j’ai pu mettre le pied dans la porte, a-t-il dit. À mesure que l’année avançait, j’ai commencé à assumer plus de responsabilités. C’est très bien et je veux bâtir là-dessus.»