BÉDARD, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 avril 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Michel Bédard, conjoint de dame Marcelle Rochon. Né à Courville, le 23 mai 1950, il était le fils de feu dame Marie-Rose Desgagné et de feu monsieur Albert Bédard. Il demeurait à Beauport.Outre sa conjointe Marcelle, monsieur Bédard laisse dans le deuil sa belle-fille Julie (Pierre-Luc Bruyère) et ses petits-enfants: Jérôme et Jacob; son frère Raynald (Nicole Rousseau); sa sœur Monique (Jean-Yves Huot); ses beaux-frères et belles-sœurs: Suzanne (François Bernatchez), Lise (Gyles Bédard), Jocelyne (Christian Lachance), Lynn (Denis Gosselin), Robert (Claudine Fecteau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'unité neurologique de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention et la qualité des soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333. Les funérailles sont sous la direction de