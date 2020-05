MILETTE, Soeur Lucienne

S.C.S.L.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 1er mai 2020, est décédée sœur Lucienne Milette (en religion sœur Marie-Bénigna) sœur de la Charité de St-Louis. Elle était âgée de 95 ans dont 75 ans de vie religieuse, fille de feu dame Maria Diamond et de feu Hormidas Milette. Elle était native de la paroisse Saint-Marc, Shawinigan, Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Madeleine Milette (Simon Larochelle), Hélène Milette (feu Aurèle Poudrier), feu Simone Milette (feu Georges Longpré), feu Noëlla Milette (feu Marcel Laurin), feu Lucille Milette (feu Alexandre Marchand), Mariette Milette (feu Marc-André Lambert, Pierre Martel) et de feu Lucien Milette (feu Marie-Thérèse Thiffault). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, cousins et cousines et ses amis.Elle a été confiée au