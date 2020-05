O'GRADY, Mary Lou



À sa maison familiale, le 1er mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Mary Lou O'Grady, épouse de M. Edward Murphy, fille de feu monsieur Thomas O'Grady et feu madame Lucy Sheehan. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Ivan (Siobhan Cleary), Gordon (Catherine Ciaravola), Pamela (Thomas Butler), Gregory (Christine Fortin), Nancy (Scott Hodgson), Anthony (Tracy Young), Cynthia (Sandy Allen); ses petits-enfants: Aelyn, Nolan, Oliver, Emlyn, Nicolas, Tymandra, Antonia, Richard, Jaspar, Mary Lou, Clara, Spencer, Cedric, James, Charles; ses frères et ses sœurs: feu Shirley (feu Frank Brennan), feu Reginald (feu Pauline O'Farrell), feu Thomas (Elisabeth Drolet), feu Rosina (feu Albert Kowal), feu Francis (Marriette Vallée), Erwin (Patricia Eula), Kathleen (Charles Boylan), Eugene (Ellen Redmond), Walter (Linda McCoy); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Jeffery Hale, ainsi que l'hôpital Laval (cardiologie et gériatrie). Un merci particulier à l'équipe du Jeffery Hale: Dre Catherine Gagnon, Marie-Chantale Ahern, Denis De Montigny, Danielle Renaud, Mylène Arsenault, Isabelle Charest et France Gaudet.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca