GAGNON, Raynald



À Québec, le 29 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Raynald Gagnon, époux de feu dame Hélène Lemay, fils de feu dame Amanda Boivin et de feu monsieur Victor Gagnon. Il était natif de Charlesbourg et demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Danielle, Jean-René (Andrée Lacasse), Christian (Gaétane Garneau) et Caroline (Yves McKinnon); ses petits-enfants: Vanessa, Cédrick (Canie), Stéphanie (Louis-Philippe), Naomie, Sabrina (Mathieu), Mathew (Éric) et Calie (Marc-Alexandre); ainsi que ses arrière-petits-enfants: Ethan et Lilian. Il était le frère de: feu Clément, Francine (feu Yvon), Lise (Jean-Pierre), Pierre (Marthe). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Lemay: feu Paul, feu Jeanne, feu Sr. Cécile, feu Irène, feu Marcel, feu Estelle, feu Hilaire et Pauline; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.