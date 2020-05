QUENNEVILLE, Robert



Au Centre d'hébergement Paul-Triquet, le 30 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Robert Quenneville, époux de feu dame Ruth Guckel, fils de feu dame Stéphanie Marcil et de feu monsieur Joseph Quenneville. Il demeurait à Québec.Selon ses dernières volontés, les funérailles seront célébrées en toute intimité avec la famille. Il laisse dans le deuil; ses enfants: Dagmar, Diana (Bruno Néron), Linda (Bernard Rivest) et André (Ginette Ouellet); ses petits-enfants: Eve (Fred Lévesque), Mathieu, Elyse (André Robichaud), Vincent (Mélanie Fréchette), Jade, Catherine (Maxime Pelletier) et Kristel (Frédéric Fortier); ses arrière- petits-enfants: Cédric, William, Olivier, Zach, Mathis, Annabelle, Malik, Léa, Maël, Charles, Julien, Alexandre et Maëvy. Il laisse également dans le deuil sa sœur Charlyse Quenneville (feu Réal Gravel) et sa belle-sœur Christel (feu Ulric Pigörch), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD Paul-Triquet pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8 tél.: 418-656-4999.