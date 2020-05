GIGUÈRE ROY, Yolande



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 avril 2020 à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée dame Yolande Roy, épouse de feu M. Victor Giguère. Elle était également la fille de feu Jean Roy et de feu dame Candide Landry. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel Giguère (Danielle Poulin), Benoît Giguère (Robert Lejeune) et André Giguère (Manon Boucher); ses petits-enfants: Audrey Giguère, Laurie Giguère, Simon Giguère, Cynthia Giguère (Karl Le Rossignol), Dave Nadeau (Mélanie Groleau); ses arrière-petits-enfants: Mia, Luka, Abby, Zack et Amy; ses frères et sœurs: feu Yvon (Marguerite Lessard), Yvette (feu Robert Cadoret), Germain (feu Marguerite Leclerc), Claude (Mariette St-Onge), Feu Gervais, Thérèse, Ghislain (Thérèse Jodoin), feu Anne-Marie, Gilles (Liette Poulin), feu Marc, Marie-France (Jérôme Ouellet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Conformément aux mesures gouvernementales et aux recommandations à suivre pour protéger la population de la Covid-19, une cérémonie funéraire aura lieu dans la plus stricte intimité. Une liturgie de la parole sera célébrée en privé auLe Complexe Funéraire Sylvio Marceau, Henri-Bourassa diffusera la cérémonie funéraire de Yolande Roy Giguère le samedi 9 mai 2020 de 13:00 EDT à 13:45 EDT.Il vous sera possible de visionner la cérémonie en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/ en sélectionnant votre proche disparu sur la page principale (utilisez l'outil "recherche" si nécessaire). La cérémonie sera accessible pour tous, sans mot de passe.