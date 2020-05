HAMEL, Julie



Une grande guerrière, une Grande batailleuse nous laissera en mémoire sa force, sa détermination, sa résilience et son GRAND amour de la vie.À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 30 avril 2020, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Julie Hamel, fille de feu monsieur Gilles Hamel et de feu madame Lilianne Gosselin.Julie laisse dans le deuil son amoureux Bruno Ouellet, son frère feu Claude, sa sœur Odette (Robin), sa nièce Jessica, ses neveux Francis, Philip (Rachel et petite Dianie), plusieurs cousines, cousins et de précieux ami(e)s, Marie-Andrée (cousine), Sébastien, Marie-Josée, Louise, Paule, Josée, Marie-Pier et plusieurs autres qui ont été d'un support et d'une écoute remarquables. Mille mercis au personnel soignant de l'hôpital pour leur dévouement et pour les bons et doux soins prodigués à Julie. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Myélome Canada, 1255, Trans-Canada, bureau 160, Dorval (Québec) H9P 2V4. La direction des funérailles sera confiée à la maison