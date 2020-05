CARON, Yvonne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mars 2020, est décédée à l'âge de 97 ans et 2 mois, Mme Yvonne Caron, épouse de feu Louis-Philippe Lavoie. Elle demeurait à Lévis (St-Nicolas), autrefois à St-Léon-le-Grand. Elle était la fille de feu Herménégilde Caron et de feu Marie Bérubé. Mme Caron laisse dans le deuil, ses enfants: André (Aline Dionne), Michel-Ange (Denise Dionne), Rosaire (Huguette Dionne), Andrée-Anne (François Miller); ses petits-enfants: Nathalie (Pascal), Johanne (Eddy), Marc-André, Annie (Steeve), Jean-Francis (Pascale), Carl (Josée), Hélène (Yves), Valérie (Carl), Marie- Andrée (Marcel), Michel-François (Jeanne); ses 25 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils, ses frères et sours: Luce (feu André), Victorien (feu Gertrude), Wilfrid (Lucille), Jeannette (Robert), Rolande (Bertrand); sa belle-soeur Gilberte, son beau-frère Jean-Pierre, ainsi que de nombreux neveux/nièces, cousins/cousines, parents et amis(es). La famille recevra les condoléances à lale vendredi 15 mai, de 19 h à 21 h.Samedi, jour de la célébration, la Maison commémorative ouvrira à compter de 9 h. Ceux et celles qui le désirent peuvent envoyer des marques de sympathie ou faire un don à La Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, par l'entremise de l'hôtesse au salon ou en utilisant le lien ci-dessous. Les membres de la famille désirent dire un grand merci aux médecins, infirmières et autres membres du personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués à Mme Caron. Merci également au personnel de la Résidence pour personnes âgées semi-autonomes du Château-Bellevue de St-Nicolas.