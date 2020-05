3e lien: Legault en désaccord avec Gosselin

Contrairement à Jean-François Gosselin, qui remet désormais en question la pertinence du 3e lien, le premier ministre François Legault persiste à dire qu’il faudra accélérer sa réalisation pour mieux relancer l’économie.

• À lire aussi: Jean-François Gosselin s’interroge sur la pertinence du 3e lien

• À lire aussi: Troisième lien: Lehouillier appelle à «ne pas lancer la serviette»

«Tous les projets, incluant le troisième lien, s'il y a quelque chose, c'est qu'on veut les accélérer», a réitéré M. Legault, lorsque questionné à ce sujet en conférence de presse.

Lors d’une entrevue avec Le Journal, le chef de l’opposition à l’Hôtel de ville de Québec a demandé «qu’on réfléchisse sérieusement à tous les grands projets au Québec» comme le tramway, qu’il a souvent critiqué, et celui de 3e lien, dont il a pourtant toujours été un ardent défenseur.

Alors que les décès en lien avec la COVID-19 s’additionnent par centaines à chaque jour, qu’il manque d’espace, de personnel et d’équipements, M. Gosselin juge nécessaire de «s’enligner sur les bonnes priorités», comme soigner les aînés.

Plus de travailleurs

Dès le début de la pandémie au Québec, M. Legault avait prévenu que la relance de l’économie passerait notamment par l’accélération de grands projets d’infrastructure comme le tramway et le 3e lien à Québec, afin de compenser des pertes d’emploi dans le secteur privé.

«Je ne vois pas comment on pourrait remettre en question des projets qui étaient déjà prévus. Au contraire, on veut accélérer les projets», a répété le premier ministre, jeudi.

Des discussions sont même déjà entamées avec les syndicats afin d’augmenter temporairement le nombre de travailleurs disponibles.

«On veut que la construction, ça fonctionne à plein », a expliqué M. Legault.

Lehouillier surpris

De son côté, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a reproché à M. Gosselin d’avoir «jeté la serviette».

«Ce n’est pas le moment de commencer à baisser les bras. Après la pandémie, il y aura une vie. Ce n’est pas vrai que les gens vont rester confinés. [...] J’ose espérer que c’est un poisson d’avril en retard», a-t-il indiqué lors d’un point de presse téléphonique.

Refusant de se dire isolé sur le plan politique, M. Lehouillier a rappelé que le gouvernement du Québec appuie toujours le projet. «Personne n’a lancé la serviette sauf M. Gosselin, a-t-il insisté. Nous, on ne lance par la serviette. On va continuer.»

Autres réactions

Sur la scène fédérale, le député de Louis-Hébert Joël Lightbound, fidèle à son habitude, ne s’est pas trop aventuré sur le terrain glissant du 3e lien.

En revanche, il s’inscrit en faux ouvertement contre le discours de M. Gosselin lorsque ce dernier doute aussi de la pertinence du tramway. «Ce projet-là est déjà prêt, il est déjà financé donc pour moi, il s’inscrit parfaitement dans un plan de relance verte donc je ne suis pas d’accord avec M. Gosselin là-dessus. Il est plus que temps que la Ville de Québec ait un réseau de transport en commun digne de ce nom. La crise n’y change rien. La vie, un jour, va reprendre son cours.»

Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pas voulu réagir aux propos du chef de l’opposition. Idem pour le député conservateur Gérard Deltell.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla et Jean-Luc Lavallée

Ce qu’ils ont dit :

«Au contraire, on veut accélérer les projets parce qu'on se dit: Il y aura une partie des emplois dans le secteur privé qui ne seront pas présents dans les prochains mois, donc le gouvernement a un certain rôle de donner des mandats, donner des contrats.»

- François Legault, premier ministre du Québec

«Si on est contre le tramway, si on est contre le troisième lien, si on est contre tout, c’est quoi le projet d’avenir pour la région de Québec et de Chaudière Appalaches? [...] Voyons, c’est ridicule!»

- Gilles Lehouillier, maire de Lévis

«(Le 3e lien est un projet) du gouvernement du Québec pour lequel on n’a pas encore de demande, qui n’est pas chiffré et qui va devoir passer à travers beaucoup d’études environnementales avant de se matérialiser.»

- Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert