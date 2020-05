AUGER, Dr Pierre



Le 27 avril 2020, entouré de l'amour des siens à la Maison de soins palliatifs du Littoral, s'est éteint paisiblement dans la douceur et la sérénité, à l'âge de 82 ans, le Dr Pierre Auger. Il était le fils de feu Thérèse Dionne et de feu Dr Sylvain Auger. Il laisse dans le deuil son épouse Lise Carrier, sa fille Renée Auger (Jean Cormier) et ses petits-enfants adorés: Camille Vermette (Maxime Choinière), Maude Vermette et Guillaume Vermette (Anne-Marie Beaudet) ainsi que Catherine Cormier et Louis-Charles Cormier; ses frères et soeurs: Marie Auger (Dr Jean Émond), feu Louise Auger (feu Henry Beaudry), Jacques Auger (Luce Nadeau), feu Michel Auger (Renée Lachance), Claire Auger (Jean Poudrier), Suzanne Auger (Dr Guy L'espérance) et Sylvie Auger (feu Rodrigue Ferguson); sa belle-soeur: Gabrielle Carrier (Pierre-Paul Gingras); ses filleules: Suzanne Auger, Marie-Andrée Beaudry, Marie-Claude Émond et Annik L'Espérance; ses neveux, nièces, cousins, cousines, amis et collègues ainsi que Louise Gingras, amie intime de la famille. La famille tient à remercier tout le personnel de la MSP du Littoral pour toute la bonté, la compassion et la chaleur humaine incomparable qui auront permis de rendre sereins ses derniers moments. Pionnier en cardiologie à l'Hôtel-Dieu de Lévis, il a mis sur pied la première unité coronarienne, a été chef du service de cardiologie et s'est impliqué auprès de la fondation de l'HDL. Il a aussi été président de l'Association des Cardiologues du Québec et directeur médical de Desjardins Sécurité Financière. Pierre a été une inspiration et un modèle pour de nombreux collègues jusqu'à sa retraite en 2015. Il était passionné par la médecine, dévoué et à l'écoute de ses patients. Pierre était aussi amoureux de la vie, un fidèle ami et surtout un homme de famille généreux et exceptionnel. Sa gentillesse, sa bonne humeur et sa joie de vivre ont laissé une marque indélébile dans le coeur de chacun qui a eu le bonheur de le côtoyer. Pierre, tu nous manques déjà mais ton souvenir restera gravé en nous à jamais! Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/), à la fondation Maurice Tanguay (https://fondationmauricetanguay.com/faire-un-don/ )ou à la Fondation Hôtel-dieu de Lévis (https://fhdl.ca/). Étant donné la situation exceptionnelle, une cérémonie funéraire privée sera tenue le 10 mai 2020 au