MOISAN, Hermel (Melo)



À Saint-Raymond, le 27 avril 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Hermel Moisan, fils de feu monsieur Jules F. Moisan et de feu madame Blandine Godin, il demeurait à Saint-Raymond. Monsieur Moisan sera inhumé à une date ultérieure au cimetière paroissial de Saint-Raymond. Il a été confié à laMonsieur Moisan laisse dans le deuil Stéphanie Cantin qu'il considérait comme sa fille; son frère Claude J. (Lyna Plamondon) et sa sœur Huguette (Jean-Paul Langlois), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Lionel (Paulette Barbier), et de feu Victorin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec), G3L 1W1.