5 films et séries d’action à visionner pour mettre du piquant dans votre journée

Le confinement vous fait rêver d’escapade ? On vous comprend — tout ce temps passé à la maison donne soif d’aventure !

Si vous cherchez de quoi vous mettre sous la dent pour vous évader, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue touffu de productions québécoises géniales, de longs-métrages formidables et de séries télé de haute qualité. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici 5 films et séries qui feront leur apparition ce mois-ci sur la plateforme de visionnement. Sensations fortes en vue !



Série policière — Mise en ligne le 14 mai

Dans cette série policière bien ficelée, on suit le quotidien rocambolesque de Maggie et de Zidan, deux agents du FBI qui bossent au coeur de l’action de la ville de New York. Là-bas, les partenaires doivent composer avec la pression constante de leurs patrons, leurs sombres secrets personnels et des cas complexes de terrorisme, de crime organisé et de cyberattaques qui menacent la sécurité publique.

Vous en redemandez ? Sachez que pour le moment deux saisons de FBI et un spin-off, FBI : Most Wanted ont vu le jour au petit écran.



Film — Mise en ligne le 14 mai

Cette suite de Évasion (2013) met en vedette l’incomparable Sylvester Stallone dans le rôle de Ray Breslin, un agent secret responsable de faire évader des prisonniers injustement coincés dans les prisons les plus dangereuses du monde. Lorsque son ami Shu Ren se retrouve derrière les barreaux à la suite d’une mission qui tourne mal, Ray Breslin part à sa rescousse... coûte que coûte. Pour l’anecdote, le rappeur 50 Cent y tient le rôle d’un pirate informatique au service de Ray.



Film de science-fiction — Mise en ligne le 21 mai

Ce film est en fait la suite de Rives du Pacifique (2013), le retentissant succès du réalisateur mexicain Guillermo del Toro. Dans ce long-métrage de science-fiction, on retrouve les Jaegers, ces robots géants jadis créés par les humains pour combattre des ennemis aliens, les Kaîjus. Jake, le fils d’un marshall décédé en héros dans le premier opus, entamera un voyage en Chine où il risquera sa vie... et l’honneur de sa famille. L’année ? 2035.

Les scènes tournées en Australie, en Corée et en Chine sont rehaussées d’effets spéciaux époustouflants et extrêmement complexes. Les monstres, par exemple, ont dû être conçus couche par couche, des os à la peau !



Film d’action — Mise en ligne le 28 mai

Bruce Willis est le roi incontesté des films d’action et Un justicier dans la ville n’y fait pas exception. C’est le réalisateur Eli Roth, le créateur des terrifiants Cabin Fever et la série Hostel, qui est derrière ce film.

Dans ce remake d’un classique des années 1970 lui-même adapté d’un roman à succès, le docteur Paul Kersey (Bruce Willis) est un homme résolument pacifiste. Pourtant après un incident qui vire au cauchemar, Paul sent la soif de vengeance le gagner : il doit absolument retrouver les criminels qui ont attaqué sa famille.



Film d’action — Mise en ligne le 28 mai

Encore un remake ? Pourquoi pas ! Le réalisateur de clips Director X (Yeah! de Usher, Work de Rihanna et bien d’autres) signe ce long-métrage basé sur la criminalité des rues d’Atlanta, Georgia. Le jeune revendeur de drogue Youngblood Priest souhaite quitter la profession. Mais avant de changer de vie, il prévoit un dernier « gros coup » avec son partenaire de toujours, Eddie. Évidemment, tout ne se passera pas comme prévu...



