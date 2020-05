ROBITAILLE, Estelle Beaudet



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 29 avril 2020, est décédée à l'âge de 91 ans, Estelle Beaudet-Robitaille, épouse de feu Florian Robitaille. Elle demeurait à Québec. Elle était la fille de feu Emerick Henley et de feu J.J. André Beaudet.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Serge (Claire Giroux) et Marc- André; ses deux petites-filles: Audrey et Elisabeth; ses frères et sœurs: feu Marc-André (feu Marcelle Desjardins), Pierrette (feu Rosaire Lauzon), feu Rolande (Frank Zera), feu Robert (feu Colette Auger), feu Conrad (Réjeanne Beaulieu), Isabelle (Ivan Robitaille), Denise (feu Raymond Huot), Louise (Dr Gabriel Gosselin) et Léo (Thérèse Gauvin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: feu Liliane (feu Paul-Henri Bédard), feu Paul-André (Paule Plante), feu Jean-Marc (feu Louise Martin), feu Pierre (feu Lise Richard), Ivan (Isabelle Beaudet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins et l'attention soutenus à notre mère pendant sa résidence de plus de neuf ans, particulièrement le personnel soignant régulier du 5e étage, M. Roch Lamontagne ainsi que tous les employés et bénévoles qui ont été autant attentionnés et disponibles durant cette période difficile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4, téléphone : 1 888 984-5333, https://amisdujhsb.ca/.