MARTEL PAQUET, Ghislaine



À Saint Raymond, le 26 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Madame Ghislaine Martel, épouse de feu Monsieur François S. Paquet, fille de feu Monsieur Élisée Martel de feu Madame Rose- Aimée Moisan, elle demeurait à Saint-Raymond.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle a été confiée à laMadame Martel laisse dans le deuil, ses enfants: Richard (Hélène Auger), Denis (Pierrette Lirette), Marlène (Philipe Boucher), Johanne et Judith (Réal Julien); ses petits-enfants: Miriam, Samuel et Antoine Paquet, Martin, François, Vicky et Cynthia Paquet, feu Valérie, Maria, Clémence, Édith et Frédéric Boucher, Pascal, Stéphane, Vincent, Kévin Cayer et leur père feu Yvan-Pierre Cayer, Annik, Mélanie, feu Vanessa et Mélissa Julien; ses 30 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Marcel (Gemma Châteauvert), feu Victorin, feu Hervé (feu Rita Hébert), feu Gilles (feu Denise Paquet), Lorraine (feu Welly-Claude Paquet), feu Denise (feu Marcellin Cantin), Laurette (Paulo Cloutier) et feu Marius. Belles-sœurs et beaux-frères de la famille Paquet: feu Irène, feu Oscar (feu Adrienne Dion), feu Blanche (feu Charles Lapierre), feu Emmanuel (feu Gilberte Laberge) et feu Armande (feu Emmanuel Vézina); ainsi que des filleuls,filleules, neveux, nièces, cousins, cousines, amis, amies dont Mme Carmen Daoust et feu Raymond Pilon. La famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital régional de Portneuf, 700, rue Saint Cyrille, Saint-Raymond, QC G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.