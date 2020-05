DUVAL, Lorraine Rioux



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1 mai 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Lorraine Rioux, épouse de monsieur Raymond Duval, fille de feu monsieur Jean-Baptiste Rioux et de feu dame Marie-Ange Ouellet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Raymond; son fils Stéphane (Pascale Pérusse); ses petits-enfants: Jacob et Sarah-Claude; son frère et sa sœur: Claude (Claudette Pelletier) et Danielle (Maurice Ducasse); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duval: Claude (Francine Frenette) et Denise; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi que les personnes qui leur apportent un énorme soutien en cette période de la covid-19. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec Qc, G1S 3G3.