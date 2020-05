ROY, Hélène



En ce beau samedi du 2 mai 2020, notre sœur Hélène nous a quittés subitement à l'âge de 66 ans et 9 mois. Elle était la fille de feu madame Colette Pouliot et feu monsieur Lucien Roy. Elle demeurait à Beaumont, native de St-Charles-de-Bellechasse.Elle laisse dans le deuil, son ami: monsieur Benoît Bilodeau, ses frères et sœurs: Lucille (Jacques Boucher), André (Sylvie Bilodeau), Alain (Bernadette Bélanger), Lise; ses neveux et nièces et leurs enfants: Geneviève Ruel (Yves Gagnon), Jean-Christophe, Charles-Olivier, Sarah-Jade Gagnon, Marie-Claude Ruel (Patrick Gosselin), Nathan et Skysea Gosselin, sa filleule: Sophie Ruel (Steve Côté), Coralie et Zachary Côté, Olivier Roy (Jonathan Côté), Joanie Roy (Sébastien Lachance), Annabelle Lachance, Nicolas Roy (Isabelle Grenier), Clément et Mathilde Roy, Steven Roy (Ying Ling Lin), Lucien Lin Roy, Nadia Roy (Majid Zouhari); oncles et tantes, cousins et cousines; ainsi que la famille Bilodeau et les enfants de Benoît, plusieurs beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces de la famille Bilodeau, ainsi qu'un grand nombre d'amis avec qui elle partageait sa passion des chevaux. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Charles Couillard au 20 avenue, St-Georges, St-Charles-de-Bellechasse (Québec) GOR 2TO. La direction des funérailles a été confiée à la