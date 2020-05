BUREAU, Gilles



Au Centre hospitalier Robert-Giffard, le 1 mai 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Bureau, époux de madame Lise Rail, fils de feu madame Margueritte Sanfaçon et de feu monsieur Henri Bureau. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera en présence de la famille rapprochée au cimetière St-Charles en toute intimité. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Alain (Sylvie Gendron), Sylvie (Denis Béland); ses petits-enfants: Yannick (Kathleen Garneau), Audrey-Ann (William Verreault-Bédard), Marc-André (Sophie Laroche) et Marc-Antoine; ses arrière- petits-enfants: Étienne, Zackary et Alice; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rail: France (Jean Trépanier), Richard (Marguerite Simon), sa filleule Annie (Stéphane Daigle), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du J-5000 du centre d'hébergement St-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec) Site web: www.societealzheimerdequebec.com.