CANAC-MARQUIS, Huguette



Au CHU - CHUL, le 4 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Huguette Canac-Marquis, épouse de feu monsieur Jean-Marc Breton, fille de feu madame Lazaria Faucher et de feu monsieur Joseph Canac-Marquis. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans deuil ses enfants: Guy (Gina Tremblay), Gilles, feu Paul (France Choinière) et Julie (Benoit Plourde); ses petits-enfants: Marie-Éve (Mathieu Lelièvre), Valérie (Jean-Gabriel Cloutier), Gabrielle (Lyvens La Manna), Éli, Abel, Antoine et Émile; ses arrières-petits-fils Malcolm et Justin; ses frères et ses sœurs: feu Fernand (feu Marie-Claire Turcotte), feu Paul-Henri (feu Thérèse Prémont), feu Réal (feu Lucille Michaud), feu René (Hélène Ouellet), feu Richard (feu Ginette Gagnon), feu Lucien (feu Lili Bernatchez), feu Jean-Guy, feu Mireille (feu Louis-André Létourneau), feu Gilles, Marthe (feu Pierre Jobin), feu Hugues, feu Gratien, Lise (feu Robert Pouliot) et Odette (feu Jean-Robert Angers); ses beaux-frères et ses belles-soeurs: feu Alice (Jean-Claude Blouin), Gertrude (Léopold Allaire), Charles (Rollande Maltais), Dominique, Claire, Noëlla et Louise (Luc Bédard); ainsi que cousins, cousines, neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Remerciements au personnel de la résidence du Manoir des Pionniers pour leur gentillesse et leur bienveillance. La famille désire remercier tout le personnel du département de cardiologie du CHUL, en particulier au Dr Mario Langlais pour son dévouement. Un merci spécial à Benoît Dubuc, responsable des soins palliatifs, pour sa compassion. La défunte a grandement apprécié la visite de ses proches lors de ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5 tél.: 418-525-4385 courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web: www.fondationduchudequebec.org