BERGERON, Benoit



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 28 avril 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Benoit Bergeron, époux en premières noces de feu madame Jeannine Marchand et en secondes noces de feu madame Rita Dion. Il était le fils de feu Apollinaire Bergeron et de feu Alma Filteau Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil sa fille Lucie (Stéphane Carpentier); ses petits-enfants: Noémie et Marc-Antoine; frères et sœurs: feu Rita (feu Hervé Demers), feu Martial (Thérèse Dubois), Guy (feu Carmen Francoeur), Jean-Paul, Jeannette, Suzanne et Maurice; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Marchand et Dion; son beau-fils Bernard Ouellet (Mélanie Bergeron); plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec Qc G1V 0B8. Site internet : www.fondation-iucpq.org. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire