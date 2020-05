HEPPELL, Jean-Pierre



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 1er mai 2020, à l'âge de 67 ans et 3 mois, est décédée monsieur Jean-Pierre Heppell, fils de feu monsieur Conrad Heppell et de feu madame Corinne Beaudin-Heppell. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil son frère et ses sœurs: Jean-Guy (Louiselle Gagnon), Denise (Pierre Du Berger) et Diane (feu Roger Levreault); sa nièce et son neveu: Julie Slater (Etienne de Passillé) et Mathieu Heppell (Julie Cardinal) ; ses petites-nièces et son petit-neveu: Alexanne Slater-de Passillé, Maëly et Eliott Heppell; ses oncles et ses tantes: Edouard (feu Thérèse Briand), Patricia (feu Antonio Parent), Claude (Constance Simard) et Marguerite Pineault (feu Noël Heppell); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille remercie chaleureusement tout le personnel du département Oncologie et CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués à notre frère. Un merci tout spécial au personnel des soins palliatifs à domicile du CLSC Limoilou. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec (QC), téléphone: 418-657-5334, courriel: cancerquebec.que@fqc.ca, ou Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (QC). Téléphone : 418 527-0075 Courriel: information@prqca.ca.