BRUYÈRE, Suzanne



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 11 mars 2020, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée madame Suzanne Bruyère, fille de feu monsieur Cyrille Bruyère et de feu madame Marie Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland (feu Liliane Lapointe), feu Rolande (feu Benoît Mascolo), Marie-Paule (feu Laurent Lirette), André (Lise Lapointe), Pierrette (feu Paul Méthot), Nicole, Jacques, feu Bruno Poulin (Line Labbé); ainsi que neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire, ses cendres seront déposées au Cimetière St-Charles, rue St-Vallier.La famille tient à remercier le Centre d'hébergement Christ-Roi pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.