ST-ONGE, Normand



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 30 avril 2020, à l'aube de ses 84 ans, c'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Normand St-Onge, époux bien-aimé de Huguette Lebel, fils de feu Jeanne Bérubé et de feu Darcy St-Onge, d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, il demeurait à Québec.À la retraite depuis 25 ans, Normand a fait carrière aux gouvernements fédéral et provincial, ainsi que professeur chargé de cours à l'Université Laval pendant plusieurs années. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Martine, Isabelle (Mario Lamontagne) et Brigitte (Martin Vaillancourt); ses petits-enfants adorés: Émile-Antoine et Anne-Charlotte Lamontagne, Louis-Philippe et David Turgeon; sa sœur Bernadette (feu Lucien Parent); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lebel: Nicole (Gilles Guay), Pierrette (feu Raynald Renaud), Diane (Gilles McNeil), André (Francine Renaud), Yves et Claire (Daniel Blanchette); plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines ainsi que de fidèles amis. Il était également le frère de feu Simone, feu Marie-Marthe et de feu Gérald et le beau-frère de feu Lise Lebel et de feu Jacques Lebel (feu Lise St-Michel).Reconnaissance et remerciements au personnel en cardiologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les soins reçus et l'écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone: 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques - Division Québec, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, téléphone: 418 529-9742, www.scleroseenplaques.ca.