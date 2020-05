CÔTÉ, Yvette Gallichand



A la Résidence Chanoine Audet de Lévis, le 24 avril 2020 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Yvette Gallichand, épouse de feu Roger Côté. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Line (Jacques Larrivée), Pierre (Claudette Labonté), Marc (feu Claire Desjardins), Sonia (Michel Jenkins), Stéphane (Line Boucher); ses petits-enfants: Bruno, Jean-François (Yan Kennes-Martel), Stéphanie (Geneviève Poirier), feu Louis-Philippe, Marie-Pier (Jean-François Boivin), Sabrina (Jean-Nicholas Gravel), Andréanne Élizabeth (Maxime Lamothe), Vanessa, Émilie, Jonathan (Jessica Chatigny), Michael (Claudia Rousseau), Josiane, William (Maude Sirois), Mélodie (Samuel Julien Laplante); ses arrière-petits-enfants: Mélina, Laurie, Lilirose, Samuel, Julia, Florence, Alec, Alison, Dylan, Megan, Amy, Kaissy, et Jacob; ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au complexede 9h à 11h.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel et les bénévoles de la résidence Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués