LÉGARÉ HODGSON, Suzanne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de madame Suzanne Légaré Hodgson, survenu à son domicile le 29 avril 2020, à l'âge de 81 ans et 6 mois. Elle était l'épouse de monsieur George Hodgson et la mère de madame June Hodgson. Elle était également la fille de feu Cécile Fortier et de feu Paul-Émile Légaré ainsi que la belle-fille de feu Jane Ford et de feu George Hodgson sénior. Elle demeurait à Québec.Outre son époux et sa fille, elle laisse dans le deuil: son frère JeanClaude Légaré (Lise Ferland); ses beaux-frères et belles-sœurs: Clément (feu Mary), Géraldine (feu Albert), James (Jocelyne), feu Charles (feu Gertrude), feu Patrick (feu Claire) et feu Bernard (feu Ghyslaine); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.