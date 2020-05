TRUDEL, Thérèse



Au Centre Côté Jardins à Québec, le 1er mai 2020, à l'âge de 82 ans est décédée dame Thérèse Trudel, épouse de Laurent Bouchard. Elle était la fille de feu Jules Trudel et de feu Mme Bernadette Fiset.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Martine Dompierre), Linda (Yves Dessureault) et Robert (Anne Plamondon); ses petits- enfants: Maxime, Cynthia et Audrey Dessureault, Marc-Antoine (Marie-Christine Guérin) et Valérie Bouchard, Catherine, Alexandra (Nicolas Méthot) et Frédéric Bouchard et son arrière-petite-fille: Alice Méthot. Elle laisse également dans le deuil son frère Guy (Monique Dorval); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bouchard: Léonie (feu Joachim Bouchard), Régina, Rose (feu Gérard Lavoie), Aline (feu Frank Calado), René (feu Gertrude Tremblay), Henri (feu Céline Bouchard), Gérard (feu Cécile Mercier), Thérèse (feu Dr J.-M. Bélanger); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs Paul (Madeleine), René (Bernadette), Rita (Albert) et Pierrette (Raymond); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Anne, Cécile (Arthur Tremblay) et Yvonne (Gaston Dufour). La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Maison Écho du Cœur ainsi que celui du département 5-C du CHSLD Côté Jardins pour l'affection et les soins que vous lui avez prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Écho du Cœur, 940, boulevard Raymond, Québec G1B 1J7 www.maisonechoducoeur.com ou à tout autre organisme de votre choix.