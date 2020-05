PELLETIER Thérèse



À l'hôpital de Montmagny le 1 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 8 mois est décédée madame Thérèse Pelletier, épouse de feu Paul-Émile Pelletier et fille de monsieur feu Raoul Pelletier et de feu dame Clarina Bois. Elle demeurait à Saint-Pamphile de L'Islet, autrefois de Saint-Omer de L'Islet. Elle était la mère de: Gilles (Martine Gagnon), Yvon (Denise Cloutier) et André (Christiane St-Jean). Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants: Guillaume (Christine Morin), Marie-Joëlle (Pierre-Olivier Gilbert), Kevin (Marie-Ève Métayer) et Martin (Caroline St-Pierre); ses arrière-petits-enfants: Maxim, Thomas, Olivia, William, Raphaël. Elle rejoint frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital de Montmagny et un remerciement tout spécial à tout le personnel de la résidence La Villa Joie de Vivre de Saint-Pamphile de L'Islet, qui depuis plus de cinq ans a toujours veillé à son mieux-être. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'Alzheimer Chaudières- Appalaches, 1494, Président Kennedy, C. P. 1, Sainte-Marie (Québec), Canada, G6E 3B4. Il est possible de le faire par le biais de la maison funéraire.